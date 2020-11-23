Sokağa çıkma yasağında kuryeler kaza yaptı

Bursa’da dün akşam saat 20.20 sıralarında Bursa-İzmir karayolu üzerinde, paket servise çıkan İhsan Y. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre yol ortasında duran Mehmet Y. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle İhsan Y.’nin kullandığı otomobil, sürüklendikten sonra takla atıp ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters duran otomobilde yaralanan İhsan Y. ile birlikte Ali Osman G. ve Mehmet K., çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.



Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Y. ise kazayı yara almadan atlattı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklendiklerini belirten Mehmet K., “Yasaklardan dolayı paket servis yapıyoruz. Servise çıkmıştık. Talihsizlik oldu” dedi. Aksaray’da da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.