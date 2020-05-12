Sokağa çıkma yasağında kasap dükkanını kurşunladı

Olay Pazar günü saat 23.30 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. Kimliği belirsiz iki kişi sokağa çıkma yasağı devam ettiği sırada bir kasap dükkanına silahla ateş etmeye başladı. Dükkana 8 kurşun isabet ederken silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kapüşonlu bir kişinin dükkanın karşı kaldırımında yürüdüğü, ardından kimliği belirsiz şüphelinin dükkana silahla ateş ettiği ve koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

"NE SEBEPLE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Kasap dükkanının işletmecisi İsmail Karaçöl, "Gördüğünüz gibi kurşuna tutmuşlar dükkanımızı. Ne sebeple olduğunu bilmiyoruz. Emniyetimizden istediğimiz bu şahısların bulunması. Tahminimiz yok niye düşmanımız yok. Toplamda 8 kurşun. 7'si camımıza gelmiş. Birkaçı da yan kolonumuza gelmiş. Çok şükür herhangi bir problem yok bizde. Burada görünen kamera kayıtlarında iki kişi tarayıp gidiyorlar." dedi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.