Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? Kargolar bugün (5 Aralık) çalışacak mı? İşte detaylar

Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu sorusu pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kargo gönderimi gerçekleştiren ya da alan bekleyen vatandaşların araştırdığı hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu sorusu, pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. Peki, Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile sokağa çıkma yasağı kapsamında kimlerin çalışma iznine sahip olacağını belirledi. Buna göre genelgede kargocular için yer alan bilgiler şu şekilde;

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Böylece sokağa çıkma yasağında kargolar dağıtım yapabilecek.

Kargo firmaları normalde uyguladık mesai saatlerine, sokağa çıkma yasağında da aynı çerçevede devam edecek..