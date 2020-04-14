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Hayri ŞEN/İZNİK,(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 14.04.2020 - 09:26,Son Güncelleme:

Sokağa çıkma yasağında hırsızlık güvenlik kamerasında

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Sokağa çıkma yasağında hırsızlık güvenlik kamerasında
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BURSA'da sokağa çıkma yasağına rağmen girdiği kafeteryadan bilgisayar kasası çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sahil Caddesi’nde bulunan kafeteryaya geçen cumartesi günü giren şüpheli, kasada bulunan bozuk paralar ile bilgisayar kasasını alıp, kaçtı. Hırsızlık olayı, pazartesi sabahı İsmail Akyüz'ün iş yerine gelmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine gelen polis, incelediği güvenlik kamerasından hırsızlık şüphelisinin eşkalini tespit etti. Görüntüde hırsızın kafeteryanın sürgülü cam kapısından girdiği çıktıktan sonra kapıyı kapattığı görüldü. Polis, hırsızın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

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