Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı?

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu alınan sokağa çıkma yasağı tedbirleri kapsamında, fırınların faaliyet durumu merak konusu oldu. Bu hususta bilgilendirici açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. İşte, sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilenler...

Genelgeye göre, hafta sonu ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczaneler açık olacak.

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler sokağa çıkma yasağı sırasında açık olacak.

Kamu güvenliğinin sağlanması ile acil çağrı merkezleri, AFAD ve Kızılay ile Vefa Sosyal Destek Birimleri'nde görevli olanlar yasaktan muaf olacak.

Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli ekim-dikim, sulama-ilaçlama faaliyetleri kapsamında izin verilenler yasaktan muaf olacak.

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için dağıtım planı yapılacak.