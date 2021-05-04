Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Tam kapanmada eczane çalışma saatleri

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'tam kapanmaya geçiyoruz' açıklamasıyla eczane çalışma saatleri vatandaşların gündemine geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen tam kapanma tedbirlerinde bazı iş yerleri kapalı olacak. Peki, sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? İşte, tam kapanmada eczane çalışma saatleri...

İstanbul'daki eczaneler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" sürecinde, 09.00-18.00 saatleri arasında mesai yapacak.

İSTANBUL'DA TAM KAPANMADA ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

İleri yaş grubundaki kişiler ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdırlar?

Beslenme/temizlik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen ileri yaş grubundaki kişiler ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler; bakıma muhtaç kişinin sağlık raporunu ibraz etmek ve muafiyet nedenine bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.

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