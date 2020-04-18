Sokağa çıkma yasağına bireysel başvuru yolu kapalı

Meral Danış Beştaş 15 Aralık 2015’te AYM’ye yaptığı bireysel başvuruda, “Sokağa çıkma yasağı kararlarının yaşam hakkı, işkence ve eziyet yasağı, kişi hürriyeti ve güvenliği ile özel hayatın gizliliği haklarını ihlal ettiğini” öne sürmüştü. AYM 2. Bölümü, 26 Şubat’ta başvuruyu reddetti. Dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan kararda, başvurucunun olaylardan “doğrudan etkilenen kişi olmadığı” vurgulanarak özetle şöyle denildi:

AYM’Yİ İKNA ETMESİ GEREKİR

“Bireysel başvuruda, bir başvurunun kabul edilebilmesi için başvurucunun sadece mağdur olduğunu ileri sürmesi yeterli olmayıp ihlalden doğrudan etkilendiğini yani mağdur olduğunu göstermesi veya mağdur olduğu konusunda Anayasa Mahkemesini ikna etmesi gerekir. Bu itibarla mağdur olduğu zannı veya şüphesi mağdurluk statüsünün varlığı için yeterli değildir.

DOĞRUDAN BİR MAĞDURİYET YOK

Toplumun menfaatinin korunmasını amaçlayan ve halk davası (actio popularis) olarak isimlendirilen başvurular, bireysel başvuru hakkı kapsamında kabul edilmemektedir. Somut olayda başvurucunun, sokağa çıkma yasağı nedeniyle oluşan müdahalenin o bölgeye gitmesi ve milletvekili olması hasebiyle dolaylı etkilerine maruz kalmaktan öteye geçen, doğrudan bir mağduriyeti bulunduğunu ortaya koyamadığı görülmektedir.

YETKİSİZ KABUL EDİLEMEZ

Başvurucu, sokağa çıkma yasaklarının kendisi bakımından nasıl bir somut etki oluşturduğunu ve bu yasaklardan kişisel olarak nasıl etkilendiğini açıklayamamıştır. Başvurunun bu kısmının kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.”