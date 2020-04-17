Sokağa çıkma yasağı uzayacak mı? 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca açıkladı

Sokağa çıkma yasağı uzayacak mı? sorusu son günlerde gündeme gelen iddiaların ardından vatandaşların kafasında soru işaretleri oluşturdu. Emniyet Genel Müdürlüğü 23 Nisan sokağa çıkma yasağı ile ilgili iddialara açıklık getirmişti. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusunun yanıtı verdi. İşte, o konuyla ilgili merak edilenler.

FAHRETTİN KOCA'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Koca, gelecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 23 Nisan'la birleştirileceği iddiasının sorulması üzerine Koca, "23 Nisan'la ilgili de bu anlamda gündeme gelmedi. Zannediyorum yeni haftaya gündem olabilir." ifadelerini kullandı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU YAYINLAMIŞTI

Emniyet Genel Müdürlüğü konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama:

Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur.

Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmî makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.