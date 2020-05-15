Sokağa çıkma yasağı öncesinde akın ettiler!
Bursa'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, yanlarında getirdikleri bidonlara Uludağ'ın eteklerinden gelen sudan doldurmak isteyen vatandaşlar, uzun araç kuyruğu oluşturdu. Araç kuyruğu drone ile havadan görüntülenirken, vatandaşlar 20 litrelik su bidonlarını 2,5 lira karşılığı doldurdu.
Yıldırım ilçesi, Hamamlıkızık'taki bir su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden bidonlarla su doldurmak isteyenler, Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu.
2 SAAT SIRA BEKLEDİLER
16-19 Mayıs tarihleri arasındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaynağını Uludağ'dan alan içme suyundan almak isteyenler, yaklaşık 2 saat sıra bekledi. Çeşme başlarında da vatandaşlar, bir süre beklemek zorunda kaldı.
4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, 20 litrelik su bidonlarını 2,5 lira karşılığında doldurdu. Jandarma ekipleri, oluşan trafik sebebiyle sürücülere yol boyunca uyarılarda bulundu.
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