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DHA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 12:39,Son Güncelleme:

Sokağa çıkma yasağı öncesinde akın ettiler!

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Bursa'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, yanlarında getirdikleri bidonlara Uludağ'ın eteklerinden gelen sudan doldurmak isteyen vatandaşlar, uzun araç kuyruğu oluşturdu. Araç kuyruğu drone ile havadan görüntülenirken, vatandaşlar 20 litrelik su bidonlarını 2,5 lira karşılığı doldurdu.

Yıldırım ilçesi, Hamamlıkızık'taki bir su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden bidonlarla su doldurmak isteyenler, Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Sokağa çıkma yasağı öncesinde akın ettiler

2 SAAT SIRA BEKLEDİLER

16-19 Mayıs tarihleri arasındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaynağını Uludağ'dan alan içme suyundan almak isteyenler, yaklaşık 2 saat sıra bekledi. Çeşme başlarında da vatandaşlar, bir süre beklemek zorunda kaldı.

Sokağa çıkma yasağı öncesinde akın ettiler

4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, 20 litrelik su bidonlarını 2,5 lira karşılığında doldurdu. Jandarma ekipleri, oluşan trafik sebebiyle sürücülere yol boyunca uyarılarda bulundu.

Sokağa çıkma yasağı öncesinde akın ettiler

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