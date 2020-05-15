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Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 15.05.2020 - 14:37,Son Güncelleme:

Sokağa çıkma yasağı öncesi pazarlar dolup, taştı

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Sokağa çıkma yasağı öncesi pazarlar dolup, taştı
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BURSA'da, sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar, pazarlara akın etti. Pazarlarda, sosyal mesafeye dikkat edilmediği görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta, bu gece saat 24.00'ten itibaren uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi, Bursa'da vatandaşlar, pazarlara akın etti.  İnegöl Semt Pazarı ve Tuzpazarı'nda yoğunluk yaşandı. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Maskesiz gelenler ise, polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

Bursa'da sokağa çıkma yasağı öncesinde akın ettiler
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