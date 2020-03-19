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GeriGündem 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı' sorusunun cevabı merak ediliyordu.. Berat Albayrak'tan açıklama geldi..
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Haber Giriş: 19.03.2020 - 16:54,Son Güncelleme:/

'Sokağa çıkma yasağı olacak mı' sorusunun cevabı merak ediliyordu.. Berat Albayrak'tan açıklama geldi..

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'Sokağa çıkma yasağı olacak mı' sorusunun cevabı merak ediliyordu.. Berat Albayrak'tan açıklama geldi..
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs salgının ardından bazı ülkelerde önlem amaçlı sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar ülkemizde de Corona Virüs vakalarının görülmesiyle 'sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusunun cevabını merak ediyorlardı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak katıldığı canlı yayında bu sorunun da cevabını verdi.

Katıldığı canlı yayında alınan ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunan Albayrak, kamuda henüz evden çalışma sistemine geçilmesine gerek olmadığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsün ekonomi üzerinde etkileri ve alınan tedbirlerle alakalı olarak açıklama yaptı. Bakan Albayrak, 3 aylık dönemde 50-60 milyar liralık likidite sağlanacağını söyledi. Kamu çalışanlarına ilişkin olarak Bakan Albayrak, evden çalışma hazırlığı olmadığını belirtti.

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelen soruya ise, Bakan Albayrak; 'Böyle bir şey gündemimizde yok' yanıtını verdi.

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