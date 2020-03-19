'Sokağa çıkma yasağı olacak mı' sorusunun cevabı merak ediliyordu.. Berat Albayrak'tan açıklama geldi..

Katıldığı canlı yayında alınan ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunan Albayrak, kamuda henüz evden çalışma sistemine geçilmesine gerek olmadığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsün ekonomi üzerinde etkileri ve alınan tedbirlerle alakalı olarak açıklama yaptı. Bakan Albayrak, 3 aylık dönemde 50-60 milyar liralık likidite sağlanacağını söyledi. Kamu çalışanlarına ilişkin olarak Bakan Albayrak, evden çalışma hazırlığı olmadığını belirtti.

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelen soruya ise, Bakan Albayrak; 'Böyle bir şey gündemimizde yok' yanıtını verdi.