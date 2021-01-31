Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? 'Yasaklar ne zaman kalkacak?' sorusu gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son açıklamaların ardından sokağa çıkma yasağı yeniden gündeme geldi. Kısıtlamalarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız" dedi. Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı vaka sayısındaki son duruma göre kaldırılacak. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte, o konuyla ilgili detaylar...

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yaptığı grup konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili kabine toplantısını işaret etti. Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa böyle bir durum açıklarız" ifadesini kullandı. Erdoğan, kabine toplantısında bu konunun ele alınacağının sinyalini vermiş oldu.

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte İlhan’ın açıklaması:

Sokak kısıtlamalarının hem vaka sayısında hem de hasta sayısının azalmasında etkisinin çok olduğunu hepimiz gözlemledik. O yüzden kısıtlamaların kalkması için acele etmemek gerekiyor ama peyderpey vaka sayısı, hasta sayısı daha aşağıya yöneldiğinde elbette bunların kalkması gündeme gelebilir. Belki binli rakamları görürsek Türkiye genelinde kısıtlamaların biraz daha gevşetilmesi söz konusu olur. Restoranların ve kafelerin ne zaman açılacağının kararını İçişleri Bakanlığı veriyor. Şu an net bir şey söyleyemesek de binli, 2 binli vaka sayılarını görmemiz daha doğru olacaktır. Vatandaşlarımız vakaların aşağı düşmesi için tedbiri elden bırakmasın. Ancak bu şekilde bir an önce normal hayata dönebiliriz.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

İddialara göre kabine toplantısının 1 Şubat tarihinde gerçekleşeceği gündeme geldi.

GÖZLER MART AYINA ÇEVRİLDİ

Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.

NELER DEĞİŞECEK?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir" dedi.