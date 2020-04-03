Sokağa çıkma yasağı kaç yaşındakileri kapsıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu Toplantısı'nın bitmesinin ardından koronavirüsle ilgili alınan yeni tedbirleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağının genişletildiğini bildirerek, ikazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezaların tereddütsüz şekilde uygulanacağını belirtti. Peki, sokağa çıkma yasağı kinleri kapsıyor? İşte, Erdoğan'ın o konu hakkındaki açıklamaları...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ YAŞ GRUBUNDAKİLERİ KAPSIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu Toplantısı'nın bitmesinin ardından koronavirüsle ilgili alınan yeni tedbirleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağını 20 yaş ve altına da geldiğini belirterek, "1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır" ifadelerini kullandı. İşte, Erdoğan'ın o konu hakkındaki açıklamalarından öne çıkanlar;

Bu gece itibarıyla 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz.

Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak. Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz.

İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezaların tereddütsüz şekilde uygulanacağını

belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletime güveniyorum, bu içi boş bir söz değil. Attığımız her adımda bu güvenin tezahürlerini görüyoruz. Kurallara ne kadariyi riayet edersek salgının seyrini o derece kontrol altına alır, tehdidi ortadan kaldırabiliriz. Kurallara ne kadar iyi riayet edersek salgının seyrini o derece kontrol altına alır, tehdidi ortadan kaldırabiliriz. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak. Ülkemizde hayatı ne zaman normale döndürebileceğimiz 83 milyon olarak bizlerin elindedir." diye konuştu.