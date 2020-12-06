Sokağa çıkma yasağı ihlali şikayet nasıl edilir? Sokağa çıkma yasağı ihbar hattı var mı?
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişiler için ihbar hattı olup olmadığını merak eden pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamında sokağa çıkarak halk sağlığını tehlikeye atan kişileri ihbar etmek isteyen kişiler, internet üzerinden bunu nasıl yapacağını araştırıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ihlali şikayet nasıl edilir? Sokağa çıkma yasağı ihbar hattı var mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Sokağa çıkma yasağı ihbar hattı, yasak süresince dışarı çıkan kişileri ihbar etmek isteyen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. İnsanların sağlığını riske atan kişileri ihbar ederek caydırıcılığı arttırmak isteyen pek çok kişi, internet üzerinden sokağa çıkma yasağı ihlali şikayet hattı detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Sokağa çıkma yasağı ihbar hattı var mı ve şikayet nereden yapılır? İşte, o bilgiler
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İHBAR HATTI VAR MI?
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler için özel olarak açılmış bir hat bulunmuyor. Ancak, 155 veya 156'yı arayarak polis ve jandarma ekiplerine ihbarda bulunabilirsiniz.
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