Sokağa çıkma yasağı ihlali şikayet nasıl edilir? Sokağa çıkma yasağı ihbar hattı var mı?

Sokağa çıkma yasağı ihbar hattı, yasak süresince dışarı çıkan kişileri ihbar etmek isteyen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. İnsanların sağlığını riske atan kişileri ihbar ederek caydırıcılığı arttırmak isteyen pek çok kişi, internet üzerinden sokağa çıkma yasağı ihlali şikayet hattı detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Sokağa çıkma yasağı ihbar hattı var mı ve şikayet nereden yapılır? İşte, o bilgiler

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İHBAR HATTI VAR MI?

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler için özel olarak açılmış bir hat bulunmuyor. Ancak, 155 veya 156'yı arayarak polis ve jandarma ekiplerine ihbarda bulunabilirsiniz.