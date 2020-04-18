Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? İşte sokağa çıkma yasağı olan 31'in listesi

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, başlatıldı. Hafta içi yayınlanan genelgeye göre sokağa çıkma yasağı 30 büyükşehir ve Zonguldak'a getirildi. Bu süre zarfında genelgede yer alan bilgiler kapsamında muaf durumunda bulunanlara sokağa çıkması halinde ceza uygulanacak. Peki, sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? İşte, o konuyla ilgili merak edilen bazı bilgiler.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLEN 31 İL HANGİSİ?

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, 20 Nisan Pazartesi saat 00.00'a kadar büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırlarında uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

(Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi; Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 250 Türk Lirasından 1000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.) maddesi de bulunuyor.

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında açık olacak. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.