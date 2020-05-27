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GeriGündem Sokağa çıkma yasağı bitti, bu sabah yine AVM'ye koştular! Uzun kuyruklar oluştu
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Ersan SAN - İbrahim Yıldız / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 27.05.2020 - 11:49,Son Güncelleme:

Sokağa çıkma yasağı bitti, bu sabah yine AVM'ye koştular! Uzun kuyruklar oluştu

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Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından birçok kişi Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezine gitti. Alışveriş merkezinin önünde oluşan uzun kuyruklar havadan fotoğraflandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde dört gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın ardından bugün alışveriş merkezleri tekrar açıldı.

Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezine gelen vatandaşlar üç sıra halinde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyduğu, ancak bir kısmının maske takmadığı görüldü.

Alışveriş merkezinin önünde oluşan kuyruk havadan fotoğraflandı.

 

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