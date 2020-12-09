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AA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 07:33 | Son Güncelleme:

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala... Böyle yakalandılar

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Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala... Böyle yakalandılar
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Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki kişiye idari para cezası kesildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 21.00 itibarıyla kent genelinde denetim yaptı.

Merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova mahallesinde saat 04.30'da devriye gezen ekipler, bisikletleriyle gezen iki kişiye izin belgelerini sordu.

EVDE SIKILDIKLARI İÇİN ÇIKMIŞLAR

Belgeleri olmadığı tespit edilen kişiler, evde sıkıldıkları için çıktıklarını söyledi. 

İ.D. ve S.O'ya kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 lira cezai işlem uygulandı.

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