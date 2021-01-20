Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.M. isimli şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığını belirledi. Polis ekipleri, Akıncılar Mahallesi'nde yaşayan S.M.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Sokağa çıkma kısıtlamasında evinden çıkan S.M. polis ekiplerince durduruldu. Şüphelinin üzerinde satışa hazır 21 marihuana ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 675 TL bulundu. Çeşitli suçlardan sabıkası olan S.M., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. S.M.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.