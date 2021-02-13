Sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe bürünen Akçakoca "drone" ile görüntülendi

Hafta içi yoğunluğun yaşandığı turistik ilçede, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sahil, liman ve kordon sessizliğe büründü.

Mavi bayraklı Çuhallı sahili, Çınar Caddesi, Fedai Karabıyık Parkı ve ilçedeki sakinlik, "drone" ile çekilen görüntülere yansıdı.

Emniyet ve jandarma ekipleri, ilçede denetimlerini sürdürüyor.