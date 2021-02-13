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Gündem
DÜZCE (AA)
Haber Giriş: 13.02.2021 - 15:27 | Son Güncelleme:

Sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe bürünen Akçakoca "drone" ile görüntülendi

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Sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe bürünen Akçakoca "drone" ile görüntülendi
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Batı Karadeniz'in "incisi" Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boşalan sahil ve caddeler, "drone" ile görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe bürünen Akçakoca drone ile görüntülendi
Hafta içi yoğunluğun yaşandığı turistik ilçede, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sahil, liman ve kordon sessizliğe büründü.
Mavi bayraklı Çuhallı sahili, Çınar Caddesi, Fedai Karabıyık Parkı ve ilçedeki sakinlik, "drone" ile çekilen görüntülere yansıdı.
Emniyet ve jandarma ekipleri, ilçede denetimlerini sürdürüyor.

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