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Derya EVREN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 07.05.2021 - 16:00 | Son Güncelleme:

Sokağa çıkma kısıtlamasında gezmeye çıkan 6 kişiye silahlı saldırı

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Sokağa çıkma kısıtlamasında gezmeye çıkan 6 kişiye silahlı saldırı

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip gezmeye çıkan 6 kişi, tartıştıkları kişilerin silahlı saldırısına uğradı. 2 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Çırpan Mahallesi, 1. Fırın Sokak’ta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip gezmeye çıkan 6 kişilik arkadaş grubu ile karşılarından gelen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında 3 kişi, diğer gruba silahla ateş etti. Mermilerin isabet ettiği O.D. (17) ile Mertcan Z. (19) yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında gezmeye çıkan 6 kişiye silahlı saldırı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Mertcan Z. ile belinden yaralanan O.D., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gruptaki diğer 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasında gezmeye çıkan 6 kişiye silahlı saldırı
Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki grubun koşarak olay yerine geldiği ve yaralananların yere yığıldığı görüldü.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasında gezmeye çıkan 6 kişiye silahlı saldırı

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