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Yılmaz OKUR / İSTANBUL,(DHA) -
Haber Giriş: 26.12.2020 - 07:53 | Son Güncelleme:

Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmadan balık tuttular

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Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmadan balık tuttular
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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup, oltaları ile Beşiktaş sahilinde balık tuttu.

Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Beşiktaş Arnavutköy sahiline oltalarla gelen bir grup, balık tutarken görüntülendi. Gruptaki kişilerin aynı zamanda sosyal mesafe kuralını da ihlal ettikleri görüldü.

Bir müddet sonra görüntülendiklerini fark eden gruptaki kişiler, oltalarını da alarak sahilden uzaklaştı.

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