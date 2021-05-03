İçişleri Bakanlığı tam kapanma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetleri şehirler arası seyahat izni anlamına gelmekte midir sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, en çok araştırılanlardan biri olan bu konuya açıklık getirildi. İşte, İçişleri Bakanlığı’nın 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma sürecinde vatandaşlar tarafından merak edilen, sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetleri şehirler arası seyahat izni anlamına gelmekte midir sorusuna yanıtı.

Sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetleri şehirler arası seyahat izni anlamına gelmekte midir?

Genelgemiz kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren her türlü vasıtayla yapılacak olan şehirler arası seyahatler, ancak zorunlu hallerin varlığı halinde seyahat izin kurullarından izin alınması şartına tabidir. Bu doğrultuda; muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olan (genel niteliği bulunmayan) sokağa çıkma kısıtlamalarına dair muafiyeti bulunan kişilerin yapacakları şehirler arası seyahatleri de izne tabidir.

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