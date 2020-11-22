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Hürriyet
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Gündem
Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 22.11.2020 - 11:34 | Son Güncelleme:

Sokağa çıkma kısıtlaması bitti! Ataşehir'de D-100'de trafik yoğunluğu oluştu

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Sokağa çıkma kısıtlaması bitti! Ataşehir'de D-100'de trafik yoğunluğu oluştu
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Sokağa çıkma kısıtlamasının saat 10.00 itibariyle sona ermesiyle Ataşehir D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

İçişleri Bakanlığı'nın Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında hafta sonu uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması 10.00'da sona erdi.

Kısıtlamanın kalkmasıyla Ataşehir D-100 Karayolu Göztepe Harem istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi .

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