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DHA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 19:32,Son Güncelleme:

Sokağa çıkma kısıtlaması bitince Taksim'e akın ettiler

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Sokağa çıkma kısıtlaması bitince Taksim'e akın ettiler
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ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci ve üçüncü oturumları nedeniyle 81 ilde getirilen sokağa çıkma yasağının saat 18.30 itibariyle sona ermesiyle birlikte Taksim'in kalabalıklaştığı görüldü.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 Milyon 437 bin 119 öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci ve üçüncü oturumları nedeniyle 81 ilde sabah saat 09.30 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Öğrencilerin kalabalıklardan uzak, güvenli ve kolay şekilde okullarına ulaşması için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması oturumların bitmesiyle saat 18.30 itibariyle sona erdi.

Kısıtlamanın sona ermesiyle vatandaşlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. İstiklal Caddesi'nin zaman geçtikçe kalabalıklaştığı görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlaması bitince Taksime akın ettiler
Sokağa çıkma kısıtlaması bitince Taksime akın ettiler
Sokağa çıkma kısıtlaması bitince Taksime akın ettiler

Sokağa çıkma kısıtlaması bitince Taksime akın ettiler

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