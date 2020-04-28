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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
Haber Giriş: 28.04.2020 - 17:16,Son Güncelleme:

Sokağa çıkan babasını 'Seni ihbar ederim' diyerek eve gönderdi

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ÇORUM'da, 65 yaş üzeri kişilere getirilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını zanneden babası Hüseyin Aygün (81) ile sokakta karşılaşan Baki Aygün, durumu anlatıp, "Seni polise ihbar ederim" dedi. Babasını eve gönderen Aygün o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sürerken, Çorum'da oturan Hüseyin Aygün bu yasağın kaldırıldığını düşündü. Bunun üzerine evden çıkan Aygün yolda, oğlu Baki Aygün ile karşılaştı. Baki Aygün babasını yolda görünce şaşırırken, yanına gidip, "Nereye gidiyorsun?" diye sordu. Babasının durumu anlatmasının ardından, yasağın kaldırılmadığını söyleyen Aygün, "Seni polise ihbar ederim" diyerek güldü. Bu sırada yasağın kaldırılmadığını öğrenince şaşkınlık yaşayan Hüseyin Aygün eve döndü. Baki Aygün, babasıyla diyaloğunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde baba ve oğlunun diyaloğu ilgi gördü.

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