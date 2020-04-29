Sokağa çıkan babasına 'ihbar ederim' demişti, daha önce de polis uyarmış

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sürerken, Çorum'da oturan Hüseyin Aygün yasağın kaldırıldığını düşündü. Bunun üzerine evden çıkan Aygün, yolda oğlu Baki Aygün ile karşılaştı. Baki Aygün babasını yolda görünce şaşırırken, yanına gidip, "Nereye gidiyorsun?" diye sordu. Babasının durumu anlatmasının ardından, yasağın kaldırılmadığını söyleyen Aygün, "Seni polise ihbar ederim" diyerek güldü. Bu sırada yasağın kaldırılmadığını öğrenince şaşkınlık yaşayan Hüseyin Aygün ise evine döndü. Baki Aygün, babasıyla diyaloğunu cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde baba ve oğlunun diyaloğu ilgi gördü.

'DAHA ÖNCE DE POLİS UYARMIŞTI'

Yaşananları anlatan öğretmen Baki Aygün “Aile büyüklerimizin evde izole olmaları noktasında dikkat ediyoruz. Zaman zaman ihtiyaçlarını karşılamak için ziyaret ediyoruz. Yine geldiğim bir ziyarette babamla kapı önünde karşılaştık, uyarımı yaptım. Daha önce de polisler uyarmıştı. O yüzden 'bak 155’i ararım, eve dön' dedim. Sokağa çıkma yasağı kalktı diye yanlış bir anlaması olmuş. Haberleri yanlış anlamış. Tedbirimizi alarak babamı eve gönderdim'' dedi.

Salgın günlerinde daha önce de dışarı çıktığı için kendisini polisin uyardığını anlatan Hüseyin Aygün de “Evimin yanındaki parkta kitap okuyordum. Baktım 4 polis başımda bekliyor. Bana ‘Yaş kaç?’ diye sordular. Bende yaşımın 80 olduğunu söyleyince bana ‘Kalk eve git’ dediler. Ben de ‘sağ olun teşekkür ederim, siz de bizim için çalışıyorsunuz’ dedim ve eve gittim” diye konuştu.