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Anıl ATAR/ADANA (DHA) - İHA
Haber Giriş: 31.12.2020 - 10:01 | Son Güncelleme:

Şoka girdi, dakikalarca gözyaşı döktü

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Şoka girdi, dakikalarca gözyaşı döktü
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Adana’da bir kadın sürücü lüks cipiyle elektrikli motosiklet kullanan başka bir sürücüye çarptı. Sürücü Songül Dalmızrak, kazadan sonra yaralı kişinin yardımına koşup gözyaşlarına boğuldu.

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  • Cipiyle elektrikli bisiklete çarptı; dakikalarca gözyaşı döktü
  • Cipiyle elektrikli bisiklete çarptı; dakikalarca gözyaşı döktü
  • Cipiyle elektrikli bisiklete çarptı; dakikalarca gözyaşı döktü
  • Cipiyle elektrikli bisiklete çarptı; dakikalarca gözyaşı döktü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi’nde meydana geldi. Songül Dalmızrak yönetimindeki 01 DLP 67 plakalı cip, yolun karşısına geçmek isteyen Songül Yiğit'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yiğit, yola savruldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından Dalmızrak, hemen aracından inip yaralanan kadının yardımına koştu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yiğit, ambulansla hastaneye götürüldü. Dalmızrak, kazanın şokunu uzun süre atlatamadı. Kaza yerine gelen yakınlarına sarılıp gözyaşlarına boğulan Songül Dalmızrak uzun süre sakinleştirilemedi.

“GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI”

Songül Dalmızrak, cipini ara sokağa çekip tekrar olay yerine gelirken, kazanın şokunu bir türlü atlatamadı. Olay yerine gelen yakınlarına sarılıp gözyaşlarına boğulan genç kadın Mücahitler Caddesi'nde uygun bir hızla ilerlerken yol kenarında bekleyen elektrikli bisikleti kullanan kadının birden yola çıktığını, bu nedenle çarptığını söyledi. Genç kadını arkadaşları ve akrabaları teskin etmeye çalıştı.

Şoka girdi, dakikalarca gözyaşı döktü

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