Şok tehdit: 'Seni kimse kurtaramaz'... Hayatını KADES uygulaması kurtardı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesindeki bir apartmanda meydana geldi. Raziye Y. ile hakkında koruma kararı aldırdığı, sürenin bitiminin ardından da barıştığı eşi Nuri Y. arasında evde kredi kartı borcu yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nuri Y. iddiaya göre, eşine hakarette bulundu, tabancasını çekip, “Seni elimden kimse kurtaramaz” diyerek ölümle tehdit etti. Raziye Y., cep telefonundaki Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese Yüreğir Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

DAMDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Polisin geldiğini gören Nuri Y., tabancasını apartmanın merdiven boşluğuna atıp dama çıktı. Polis ekipleri, yaptığı baskınla Nuri Y.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Polisin yaptığı aramada şüphelinin tabancayı merdiven boşluğuna attığı tespit edildi. Tabancanın şarjöründe ise 5 merminin bulunduğu belirlendi. Polis merkezine götürülen Raziye Y., eşinden şikayetçi oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuri Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.