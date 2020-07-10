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Haber Giriş: 10.07.2020 - 14:26,Son Güncelleme:

ŞOK market kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? ŞOK açılış ve kapanış saati

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ŞOK market kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? ŞOK açılış ve kapanış saati
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ŞOK market saat kaçta açılıyor ve kapanıyor soruları araştırılan konular arasında yerini aldı. Markete her hafta çarşamba günleri yeni aktüel ürünler geliyor. Bu ürünleri almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. İşte ŞOK market açılış ve kapanış saati…

ŞOK market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 1995 yılında 13 mağaza ile faaliyete başlayan markete her hafta çarşamba günleri yeni ürünler geliyor. Bu ürünleri almak isteyenler Şok kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorularına yanıt arıyorlar. Market haftanın yedi günü saat 09:00’da kapılarını açıyor.

ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK market hafta içi her gün sabah 09.00’da açılıyor.  Market saat 21.00’a kadar hizmet vermeye devam ediyor.

ŞOK, Türkiye’nin 81 ilinde 7215’i aşan mağaza sayısına sahiptir. 24 dağıtım merkezi ve 25.000’e ulaşan çalışanı bulunmaktadır.

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