Şok mangası nedir?
Şok mangası, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları içerisinde yer alan hazır kıta birimleridir. Gece ve gündüz hazır olarak bekleyen şok mangası içerisinde genellikle bir amir ve 10 asker bulunmaktadır. Şok mangası, ilk müdahaleyi yapabilme adına karakol ya da birlik içerisinde giriş çıkış bölgelerinin en yakınında konuşlanmaktadır. İşte, şok mangası hakkında merak edilen detaylı bilgiler
Normal şartlarda nişancılık ve yakın temas gibi hususlarda en iyi askerlerden oluşması gereken şok mangası, gün içerisinde yelekli ve teçhizatlı olarak görev almaktadır. Normal askerlere göre ayrı bir koğuş içerisinde bulunan şok mangası koğuşu, genellikle binanın en alt katında çıkışa en yakın noktada yer alır.
Belirli dönemlerde düzenlenen tatbikatlara hazır bir şekilde katılma zorunluluğu bulunan şok mangası, bunun haricinde hazır kıta görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek için çeşitli eğitimlerden geçmektedir. Bu eğitimler, belirsiz zamanlarda alarm verilerek tatbikatlarla sınanabilmektedir.
Hazır kıta bulunan şok mangasına bunun haricinde herhangi bir görev verilemez.
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