Şok mangası nedir?

Normal şartlarda nişancılık ve yakın temas gibi hususlarda en iyi askerlerden oluşması gereken şok mangası, gün içerisinde yelekli ve teçhizatlı olarak görev almaktadır. Normal askerlere göre ayrı bir koğuş içerisinde bulunan şok mangası koğuşu, genellikle binanın en alt katında çıkışa en yakın noktada yer alır.

Belirli dönemlerde düzenlenen tatbikatlara hazır bir şekilde katılma zorunluluğu bulunan şok mangası, bunun haricinde hazır kıta görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek için çeşitli eğitimlerden geçmektedir. Bu eğitimler, belirsiz zamanlarda alarm verilerek tatbikatlarla sınanabilmektedir.

Hazır kıta bulunan şok mangasına bunun haricinde herhangi bir görev verilemez.