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‘Şok Evi’nden 47 göçmen çıktı

#İstanbul#Bağcılar#Kaçak Göçmen
‘Şok Evi’nden 47 göçmen çıktı

Bağcılar’da kaçak göçmenlerin Avrupa’ya gönderilmeden önce toplandıkları ‘şok evi’ denilen bir adrese yapılan baskında 47 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere evi kiralayan O.K. de gözaltına alınırken, 120 bin 978 TL ceza kesildi.

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İstanbul Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün bir eve çok sayıda yabancı uyruklu kişinin geldiğini belirledi. Kaçak göçmenlerin Avrupa’ya gönderilmeden önce toplanma yeri olan ve sağlıksız koşulları ile dikkat çeken ‘şok ev’ denilen adrese yapılan baskında 47 göçmen yakalandı. Göçmenlere evini kiraya verdiği belirlenen O.K. de gözaltına alındı. O.K.’ye ‘geçerli seyahat belgesi Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarından verilmiş kimlik kartı, ikamet izni veya geçerli yol izin belgesi olmayan yabancı şahıslara mülkiyetindeki gayrimenkulü kiralamak’ suçundan 120 bin 978 TL ceza kesildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan O.K., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Evde yakalanan 47 göçmen ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

 

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#İstanbul#Bağcılar#Kaçak Göçmen

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