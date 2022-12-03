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‘Şok evi’ baskını

Güncelleme Tarihi:

#Kaçak Göçmen#Şok Evi#Operasyon
‘Şok evi’ baskını
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 07:00

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt ve Sultangazi’de kaçak göçmenlerin kaldığı ‘şok evi’ olarak nitelendirilen 22 ev ve işyerine baskın düzenledi.

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Baskınlarda, şok evlerinde kalan farklı uyruklardan 196 kaçak göçmen yakalanarak sınırdışı edildi. Gözaltına alınan 11 ev sahibi serbest bırakılırken, Suriyeli bir aracı ise adliyeye sevk edildi. Bir evden ortalama 20 ile 25 bin TL arasında gelir elde ettikleri saptanan ev sahiplerine toplam 504 bin TL idari para cezası kesildi.

DONARAK ÖLDÜ

Öte yandan Muğla’da ormanda 35’i çocuk 127 kaçak göçmen yakalanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edirne’nin Bulgaristan sınırında ise 1 göçmen donarak öldü, 1 göçmen ise donmak üzere iken kurtarılarak tedaviye alındı.

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#Kaçak Göçmen#Şok Evi#Operasyon

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