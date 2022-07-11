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Sojida’yı da kurtaramadık

#Sojida Kalandarova#Asitli Saldırı#Kadına Şiddet
Sojida’yı da kurtaramadık

Kıskançlık bahanesiyle sevgilisi Özgür Günden tarafından otel odasında üzerine asit dökülen Özbekistan uyruklu Sojida Kalandarova, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Denizli Pamukkale’de Özgür Günden (44), 9 Mayıs günü, Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandarova (27) ve onun Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz Khairullaeva (23) ile birlikte bir otele gitti. Günden ve Kalandarova arasında kıskançlık ve aldatma iddiası yüzünden tartışma çıktı. Kalandarova’nın telefonunu kontrol etmek isteyen Günden, olumsuz cevap alınca çılgına döndü. Yaşanan arbede sırasında yüzünden tırmalanan Günden, öfkeyle resepsiyona inip emanet bıraktığı poşeti alarak odaya döndü. Günden, poşetten çıkardığı termosun kapağını açarak içindeki asidi, korkudan birbirlerine sarılan Kalandarova ve Khairullaeva’nun üzerine savurdu.

SALDIRGAN KENDİSİNİ DE YAKTI

Yaralanan iki kadının çığlıklar atarak yardım isterken, saldırıda kendi yüzüne de asit gelen Özgür Günden otelden kaçtı. İki kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yurtdışına kaçmayı planlayan Günden ise Aydın Nazilli’de yaşayan akrabalarına ait metruk evde saklanırken yakalandı. Cinayet suçundan sabıkalı olan Günden, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Asitli saldırıda yaralanan Sarvinoz Khairullaeva, tedavisinin ardından taburcu edilirken; saldırganın asıl hedefi olan ve vücudunun büyük bir bölümünde 3’üncü derece yanıklar oluşan Sojida Kalandarova, İzmir’deki hastaneye sevk edildi. Genç kadın, yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. 

‘KİREÇ ÇÖZÜCÜ SAVURDUM’

Özgür Günden, polisteki ifadesinde, “Beni aldattığını söyleyince tartışma büyüdü. Yüzümü tırmaladı. Kendimi kaybettim. Daha sonra kireç çözücüyü alarak ona doğru savurdum. Kireç çözücünün yakıcı olduğunu bilmiyordum. Neden aldığımı da hatırlamıyorum” dedi.

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#Sojida Kalandarova#Asitli Saldırı#Kadına Şiddet

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