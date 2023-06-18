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Sohbet için gittiği kuaförde silahlı saldırıda öldü

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#Antalya#Serik#Cinayet
Sohbet için gittiği kuaförde silahlı saldırıda öldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 16:47

 Antalya'nın Serik ilçesinde bir restoranda garsonluk yapan Şahin P., daha önce tartıştığı kuaförün iş yerine giderek tabancayla ateş açtı. Kuaför Veli B.'yi tabancayla ayağından vuran Şahin P., sohbet için iş yerinde bulunan Hindistan asıllı Kenan Barış'ı (49) kaçmaya çalışırken öldürdü.

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Serik'e bağlı Belek Mahallesi'nde restoranda garson olarak çalışan Şahin P., iş yerinin karşısındaki kuaförün işletmecisi Veli B. ile dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Sohbet için gittiği kuaförde silahlı saldırıda öldü

Şahin P., bugün saat 12.00 sıralarında kuaföre gelip, Veli B. ile yine tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şahin P., tabanca ile kuaför salonuna ateş etti. Kuaför Veli B. ile iş yerindeki Hindistan asıllı Kenan Barış yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis Şahin P.'yi gözaltına aldı.

Sohbet için gittiği kuaförde silahlı saldırıda öldü

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Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından Veli B.'yi Serik Devlet Hastanesi'ne, Kenan Barış'ı ise ilçede özel hastaneye götürdü. Kenan Barış, hastanede yaşamını yitirdi. Kenan Barış'ın cenazesi otopsisi için morga götürüldü. Ayağından yaralanan Veli B.'nin tedavisi ise sürüyor.

Sohbet için gittiği kuaförde silahlı saldırıda öldü

Kuaförün yakınındaki restoranda garsonluk yapan Kenan Barış'ın, Veli B. ile sohbet ettiği sırada Şahin P.'nin elinde tabancayı görüp kaçmaya çalıştığı sırada kurşunların hedefi olduğu öğrenildi. Şahin P.'nin kuaföre gelip bağırması, sonrasında tabancayla ateş ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Sohbet için gittiği kuaförde silahlı saldırıda öldü

 

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#Antalya#Serik#Cinayet

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