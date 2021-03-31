‘Sonbaharda seçim olur diyen darı ambarı dişliyor’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “HDP’ye dokundurmam” dediğini kaydederek, “Bu durumda akla gelen ilk ihtimal, HDP’nin CHP’ye iltihak hazırlığı içinde olması” dedi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

DİZİLERDEKİ SAHNELER

“İstanbul Sözleşmesi etrafında yürütülen tartışmalar esef verici boyutlara tırmanmıştır. MHP, kadına yönelik şiddeti önşartsız reddetmektedir. Ancak televizyon dizilerinden kadınlara uygulanan şiddet sahnelerinin kesilmesi çok acil bir ihtiyaçtır. Yayınlanmış bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla feshi doğru ve yerinde bir uygulamadır.

KARA PROPAGANDA

Harp Okulları Yönetmeliği’nde giriş kriterleri arasından, irticai görüşleri benimsememiş olma halinin suç olarak düzenlenmediğinden çıkarılması, ezberleri alevlendirmiştir. Kahraman TSK’mızın irticai tehditlerin odağı haline geleceğinin yüzsüzce ifade edilmesi kara propagandadır. Türkiye laik, sosyal, demokratik ve hukuk devletidir. Sonbaharda seçim olur diyenler, rüyalarında darı ambarı dişliyorlar. Süveyş Kanalı’nda tanker nasıl karaya oturmuşsa, zillet ittifakı da öyle sandığa çöküp kalacaktır. Bu çıkar ittifakı dünyanın kaç bucak olduğunu 2023 Haziran’da inşallah görecektir.

CHP’YE İLTİHAK HAZIRLIĞI İÇİNDE

Kılıçdaroğlu diyor ki, HDP’ye dokundurmam. Bu durumda akla gelen ilk ihtimal, HDP’nin CHP’ye iltihak hazırlığı içinde olması, sonuçta PKK’nın siyasi ayağının CHP’de tecellisidir. Kılıçdaroğlu, anlaşılan HDP’yle süren yasak ilişkiyi resmileştirme arzusundadır. Sayın Kılıçdaroğlu, HDP’nin ihanet ve yanlışlarını herkes gördü de bir tek sen mi görmedin? Yazık sana. Dokundurmam diyorsan, ihanete ortaksın demektir. Ve sorulacak hesap da Allah şahittir, namusumuza emanettir.”

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