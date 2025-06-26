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Soğuması için baraja bıraktığı karpuz sonu oldu

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#Diyarbakır#Karpuz#Arama Kurtarma
Soğuması için baraja bıraktığı karpuz sonu oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 17:13

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Kral Kızı Barajı'na soğuması için koyduğu karpuzu almak isteyen Doğan Varol (24), suya düşüp kayboldu. Varol'un cansız bedenini, ekipler sudan çıkardı.

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Olay, öğleden sonra Ergani ilçesi Yoncalı Mahallesi yakınlarındaki Kral Kızı Barajı'nda meydana geldi. Doğan Varol, soğuması için bıraktığı karpuzu almak isterken dengesini kaybedip suya düştü.

Soğuması için baraja bıraktığı karpuz sonu oldu

Varol’un kaybolması üzerine, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, arama kurtarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. 4 arama kurtarma teknisyeni, 1 arama kurtarma aracı, 4 dalgıç, 1 dalgıç aracı ve 1 botla yapılan çalışmada, Doğan Varol'un cansız bedeni bulunup, sudan çıkarıldı.

Varol, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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#Diyarbakır#Karpuz#Arama Kurtarma

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