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Soğukta akü boşalır mı?

#Soğukta Akü Biter Mi#Soğukta Akü Boşalır Mı
Soğukta akü boşalır mı

Soğukta akü boşalır mı sorusu, araçlarını birkaç gün kullanmayan sürücülerin karşılaştığı sorunlar dolayısıyla araştırma konusu oluyor. Soğuk havalarda akü boşalmasının bazı nedenleri de bulunmaktadır. Peki, Soğukta akü boşalır mı? İşte, o detaylar

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Soğuk havalarda akü daha hızlı bitmektedir. Bunun en büyük sebebi de fazla enerji harcamasıdır. Camlardaki buğu önleme sistemi, sürekli çalışan klima ve silecekler akünün daha çabuk tükenmesine sebep olabilmektedir. Ayrıca kış aylarında motor yağı katılaşmakta ve akü de motora ilk hareketi vermekte zorlanmaktadır. Motora ilk hareketi sağlamak için daha çok enerji harcayan akü daha çabuk tükenir. Sadece soğuk değil, sıcak havalar da akünün daha çabuk tükenmesine sebep olur. Sıcak havalarda klima gibi şeyler daha çok çalıştığı için akü daha çok enerji harcar.

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