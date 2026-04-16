Soğukkanlı katillere 18’er yıl hapis

İstanbul Güngören’de müzisyen Umut Emre Aytekin (36), 4 Şubat 2024’te Alman nişanlısı Maria Zeppin ile bir fast-food restoranına gitti. Aytekin, burada yemek aldığı sırada yalnız bıraktığı kız arkadaşını taciz ettiği iddiasıyla Ceyhun Tuzcu’yla (24) tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürdü. Kahve almak için kasaya giden Aytekin’e arkadan yaklaşan Hayrettin Öztaşçı (25), Aytekin’in kafasına yumruk atıp boğazını sıkarak yere düşürdü. Öztaşçı, kamera görüntüsüne göre Aytekin’e 14 yumruk attı. Ceyhun Tuzcu ise yere düşen Aytekin’i defalarca tekmeledi. İki kişinin tekme tokat saldırdığı Aytekin’i nişanlısı Maria Zeppin kurtarmaya çalıştı. Başına aldığı darbelerle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aytekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İki şüpheli tutuklandı.

Görülen davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, her iki sanığa da ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18’er yıl hapis cezası verdi. Heyet, suçun işlenmesi ve sonrasındaki sanıkların soğukkanlı hareketleri nedeniyle cezada takdiri indirim uygulamadı.