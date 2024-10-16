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Soğuk ve yağışlı hava geliyor

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#Meteoroloji#Marmara#Karadeniz
Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 07:00

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, önümüzdeki günlerden itibaren Türkiye genelinde hava koşulları sertleşecek.

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Ülke genelinde bir süredir mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar, Balkanlar’dan gelecek soğuk hava dalgasıyla yerini soğuk ve yağışlı havalara bırakacak. Sıcaklıkların hızla düşeceği ve yağışların etkili olacağı bir döneme girilecek. Meteoroloji uzmanları, yarına (perşembe) dikkat çekerek, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise kar yağışı ihtimali olduğunu açıkladı.

BUZLANMAYA DİKKAT

İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sağanak yağışlar etkili olurken, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayları görülecek. Ekim ayının ilk yarısının kurak geçtiğini belirten uzmanlar, ikinci yarısında ise serin ve yağışlı bir havanın hâkim olacağını öngörüyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor. Diğer bölgelerde sağanak yağışlar görülecek. Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde kar yağışına hazırlıklı olunması gerektiğini belirten meteoroloji yetkilileri, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmasını tavsiye etti.

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Kasım ayının, ekim ayına göre daha soğuk ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Kış mevsiminin 29 Ekim itibarıyla yurdun genelinde kendini göstereceği tahmin ediliyor.

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#Meteoroloji#Marmara#Karadeniz

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