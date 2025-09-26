'Soğuk Savaş' soruşturmasında iddianame hazırlandı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Soğuk Savaş' isimli sosyal medya hesaplarından yayımlanan video içeriğinde, 'İçki tüm kötülüklerin anasıdır' hadisi üzerinden Hz. Muhammed ile ilgili halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine re’sen soruşturma başlattı. Programı sunan Boğaç Soydemir ve program konuğu Enes Akgündüz yürütülen soruşturmada gözaltına alındı ardından tutuklandı. Şüpheliler hakkında ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa alenen Tahrik veya Aşağılama’ suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianamede hazırlandı. İddianamede, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçu kapsamında değerlendirme yapılması gerektiği belirtildi. Bu suç kapsamında, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kişilerin cezalandırılabileceği aktarıldı.

İddianamede, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, inananların dini inançlarına saygı hususu, dinen kutsal sayılan nesnelerin kışkırtıcı biçimde temsil edilmesi nedeniyle ihlal edilmiş görülebileceği, bu tür kışkırtıcı temsillerin demokratik toplumun bir unsuru olması gereken hoşgörü ruhunun kötü niyetli şekilde ihlali olarak değerlendirilebileceği ifade edildi. Ayrıca, sözleşmenin bir bütün olarak ele alınması gerektiği; din ve inanç özgürlüğü söz konusu olduğunda kişilerin başkalarına zarar verecek nitelikteki söylemlerden ve saygısızlık içeren davranışlardan kaçınmasının zorunlu olduğu aktarıldı.

‘NEFRETE YÖNLENDİREBİLECEK NİTELİKTE’

İddianamede olay değerlendirildiğinde, soruşturma konusu video içeriğinin kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi. İçeriğin medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının ardından, tahrik edilen gruplarca yazılı ve sosyal mecralarda yorumlarla paylaşıldığı ve bu şekilde medyada gündem oluşturduğu kaydedildi. Böylelikle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin meydana geldiği değerlendirildi. Ayrıca, şüphelilerin birlikte katılım sağladıkları ve iştirak iradesi altında hareket ettikleri, içeriğin canlı yayımlanmadığı, aksine bir takım düzenlemelerden geçirildikten sonra dolaşıma sokulduğu ve soruşturma konusu diyalogların da yayından önce hazırlandığı belirtildi. Bu hususlar göz önüne alındığında, eylemin anlık geliştiğinden ve şüphelilerin sergiledikleri eylemin hukuki anlam ve sonucunu denetleyemeyeceklerinden bahsedilemeyeceği anlaşıldığı yazıldı.

4,5 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede, Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa alenen Tahrik veya Aşağılama’ suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianamede hazırlandı. (DHA)