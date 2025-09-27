×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Soğuk Savaş’ programına jet iddianame… 4.5 yıl hapisleri istendi

Güncelleme Tarihi:

#Soğuk Savaş Programı#Peygamber Hz. Muhammed#Halkı Tahrik
‘Soğuk Savaş’ programına jet iddianame… 4.5 yıl hapisleri istendi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘Soğuk Savaş’ rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan bir video içeriğinde “İçki tüm kötülüklerin anasıdır” hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.

Haberin Devamı

Program sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz sevk edildikleri nöbetçi hâkimlik tarafından 23 Eylül 2025’te tutuklanmıştı.

Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında yürütülen soruşturma jet hızıyla tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Soydemir ve Akgündüz’ün ‘basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 4.5 yıla kadar hapsi talep edildi.

‘HADİS OLDUĞUNU BİLMİYORDUM’

İddianamede, Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz’ün soruşturma aşamasında verdiği ifadesine de yer aldı. Sözün Hz. Muhammed’in hadisi olduğunu bilmediğini savunan Enes Akgündüz, muhafazakar bir ailede yetiştiğini söyledi. Boğaç Soydemir de bahsi geçen sözün bir hadis olduğu bilmediğini ifade etti.

Enes Akgündüz programa konuk olarak katılmıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Soğuk Savaş Programı#Peygamber Hz. Muhammed#Halkı Tahrik

BAKMADAN GEÇME!