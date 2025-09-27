‘Soğuk Savaş’ programına jet iddianame… 4.5 yıl hapisleri istendi

Haberin Devamı

Program sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz sevk edildikleri nöbetçi hâkimlik tarafından 23 Eylül 2025’te tutuklanmıştı.

Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında yürütülen soruşturma jet hızıyla tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Soydemir ve Akgündüz’ün ‘basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 4.5 yıla kadar hapsi talep edildi.

‘HADİS OLDUĞUNU BİLMİYORDUM’

İddianamede, Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz’ün soruşturma aşamasında verdiği ifadesine de yer aldı. Sözün Hz. Muhammed’in hadisi olduğunu bilmediğini savunan Enes Akgündüz, muhafazakar bir ailede yetiştiğini söyledi. Boğaç Soydemir de bahsi geçen sözün bir hadis olduğu bilmediğini ifade etti.

Enes Akgündüz programa konuk olarak katılmıştı.