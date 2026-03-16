×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

‘Soğuk’ kavuşma
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2026 07:00

7 yıl boyunca alıkonulduğu evden kurtarılan N.S., Almanya’dan gelen annesi Rebecca S. ile ilk kez bir araya geldi. Babaannesi tarafından annesine karşı doldurulan çocuğun ilk buluşmadaki tavırları temkinli oldu. Çocuğun annesine teslim süreci, yapılacak DNA testinin ardından netleşecek.

Haberin Devamı

BURSA’da Umut K.’nin (33), Alman sevgilisi Rebecca S.’den (30) kaçırdığı oğlu N.S. (8) polisin düzenlediği operasyonla 7 yıl sonra alıkonulduğu harabe evden kurtarılmıştı.

Olayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından özel olarak yürütülen soruşturmada, kaçırılan N.S.’nin büyük bir gizlilikle tutulduğu evden dışarı sadece bir başka adrese götürülürken çıkartıldığı belirtildi. N.S.’nin, 7 yıl boyunca çevreyi sadece kendisine verilen tablet ve cep telefonunu inceleyerek gördüğü bildirildi.

Gözden KaçmasınBursada 7 yıllık esaret: Alman anneden kaçırılan çocuk, çöp yığınlarının arasında bitkin halde bulunduBursa'da 7 yıllık esaret: Alman anneden kaçırılan çocuk, çöp yığınlarının arasında bitkin halde bulunduHaberi görüntüle

‘ANNEN SENİ TERK ETTİ’

Koruma altına alınan N.S.’ye ölen babası, babaannesi Hanife S. ile akrabaları olan Recai M.'nin sürekli annesinin kendisini terk ettiği söylenip “O kötü bir kadındı. Seni hiç sevmedi. O yüzden terk etti. Artık sana biz bakacağız" dediği iddia edildi. Babaanne ve akrabalarının çocuğun annesinden nefret etmesi için kendisine, “Anneni sevmiyorsun değil mi?” diye sorduğu çocuğunda bu soruya “Evet sevmiyorum” diye cevap verdiği öne sürüldü.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBabaanne değil tam bir şebeke Esir çocuk olayında şok detaylar: Yakalanmamak için yaptıkları hayrete düşürdüBabaanne değil tam bir şebeke! 'Esir çocuk' olayında şok detaylar: Yakalanmamak için yaptıkları hayrete düşürdüHaberi görüntüle

Koruma altına alınan N.S.’nin kurtarıldığı, Almanya’da yaşayan annesine bildirildi. Haberi alınca Bursa'ya gelen Rebecca S., avukat ve Alman Konsolosluğu’nda görevliler ile birlikte gittiği Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde, 7 yıl sonra ilk kez çocuğunu gördü. Çocuğun, annesi olduğu söylenmeyen Rebecca S.’ye temkinli ve soğuk davrandığı öğrenildi.

Gözden KaçmasınCevdet Yılmaz’a dair saptamalarCevdet Yılmaz’a dair saptamalarHaberi görüntüle

Bursa Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altında tutulan N.S.’nin kurumdaki ilk günlerinde arkadaşlarıyla olan uyum sorunun çözüldüğü ve özel olarak psikolojik destek almaya devam ettiği bildirildi. N.S. ile Almanya’dan gelen Rebecca S.’ye DNA testi yapılacak. Testlerin sonunda N.S.’nin Rebecca S.’nin çocuğu olduğu belirlenirse, aralıklarla görüşmeleri sağlandıktan sonra mahkeme kararıyla çocuk annesine teslim edilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Aile Draması#Çocuk Kaçırma

