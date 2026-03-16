‘Soğuk’ kavuşma

BURSA’da Umut K.’nin (33), Alman sevgilisi Rebecca S.’den (30) kaçırdığı oğlu N.S. (8) polisin düzenlediği operasyonla 7 yıl sonra alıkonulduğu harabe evden kurtarılmıştı.

Olayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından özel olarak yürütülen soruşturmada, kaçırılan N.S.’nin büyük bir gizlilikle tutulduğu evden dışarı sadece bir başka adrese götürülürken çıkartıldığı belirtildi. N.S.’nin, 7 yıl boyunca çevreyi sadece kendisine verilen tablet ve cep telefonunu inceleyerek gördüğü bildirildi.

‘ANNEN SENİ TERK ETTİ’

Koruma altına alınan N.S.’ye ölen babası, babaannesi Hanife S. ile akrabaları olan Recai M.'nin sürekli annesinin kendisini terk ettiği söylenip “O kötü bir kadındı. Seni hiç sevmedi. O yüzden terk etti. Artık sana biz bakacağız" dediği iddia edildi. Babaanne ve akrabalarının çocuğun annesinden nefret etmesi için kendisine, “Anneni sevmiyorsun değil mi?” diye sorduğu çocuğunda bu soruya “Evet sevmiyorum” diye cevap verdiği öne sürüldü.

Koruma altına alınan N.S.’nin kurtarıldığı, Almanya’da yaşayan annesine bildirildi. Haberi alınca Bursa'ya gelen Rebecca S., avukat ve Alman Konsolosluğu’nda görevliler ile birlikte gittiği Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde, 7 yıl sonra ilk kez çocuğunu gördü. Çocuğun, annesi olduğu söylenmeyen Rebecca S.’ye temkinli ve soğuk davrandığı öğrenildi.

Bursa Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altında tutulan N.S.’nin kurumdaki ilk günlerinde arkadaşlarıyla olan uyum sorunun çözüldüğü ve özel olarak psikolojik destek almaya devam ettiği bildirildi. N.S. ile Almanya’dan gelen Rebecca S.’ye DNA testi yapılacak. Testlerin sonunda N.S.’nin Rebecca S.’nin çocuğu olduğu belirlenirse, aralıklarla görüşmeleri sağlandıktan sonra mahkeme kararıyla çocuk annesine teslim edilecek.