Soğuk hava ve yağmur yerini Afrika sıcaklarını bırakıyor! Ne zaman mevsim normallerine dönecek? Ekim ayı boyunca hava nasıl olacak?

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Hava sıcaklıklarındaki ani düşüşle birlikte birçok bölgede kuvvetli yağışlar yaşandı, bazı bölgelerde ise yerel fırtınalar ve sağanaklar etkili oldu.



Hatta Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 ile sarı kod, 3 ile de turuncu kodlu uyarı verdi. (Sarı kod, belirli bir tehlike veya olumsuz hava koşulunun yaşanabileceğini belirtir; dikkatli olunması gerektiği vurgulanır. Turuncu kod ise daha ciddi tehlikeleri işaret eder.)

‘BALKANLAR'DAN GELEN ALÇAK BASINCIN SOĞUK CEPHESİ İKİ GÜNLÜK KIŞ YAŞATTI’

Hafta başında yaşanan bu ani düşüşün nedenlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir’e danıştığımda “Balkanlar'dan gelen alçak basıncın soğuk cephesi, Trakya’dan itibaren etkisini göstermeye başladı. Rüzgâr karayele dönerken gök gürültüsü, dolu ve sağanak yağışlar pazartesi sabahı Marmara’yı etkisi altına aldı. İki gün boyunca da ani bir kış yaşandı” dedi ve ekledi:

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“Hava hızla serinleyerek 4-8 derece düştü. İç Ege, İç Anadolu’nun batısı ve Karadeniz sahilleri şiddetli yağış alırken, Akdeniz’de etkisi hafif hissedildi ve hissedilmeye de devam ediyor. İstanbul’da da mevsim normallerinin altında bir hava oluştu; hafif yağış görüldü”







YENİDEN AFRİKA SICAKLARI GELİYOR!



Yağmurlu soğuk hava sisteminin bugün akşamdan itibaren yurdu terk edeceğinin altını çizen Dr. Güven Özdemir, “Havalar tekrar ısınmaya başlayacak ve mevsim normallerinde seyredecek. Hafta sonu ise sıcaklıklar İstanbul’da 30, Ankara’da 29, Akdeniz Bölgesi’nde ise 35 dereceye kadar çıkacak. Bunun sebebi de rüzgârın güneye dönmesi ve Afrika üzerinden yurdumuza sıcak havayı taşıması” dedi.





SICAKLAR NE KADAR SÜRECEK?

Yaşanacak sıcak hava dalgasının kısa süreli olacağına dikkat çeken Dr. Özdemir, “7 Ekim’den itibaren yine Balkanlar üzerinden gelecek olan alçak basıncın Ege Bölgesi’ni de içine alarak etkili olması bekleniyor. Havanın açık olduğu gecelerde İç Anadolu’da sis etkisi önem kazanabilir. Sürücülerin dikkatli olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.





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Fotoğraf: Meteoroloji Genel Müdürlüğü

EKİM AYINDA HAVA GENEL OLARAK NASIL OLACAK?



“Artık güz mevsiminin bol ve devamlı yağışlarını unutmalıyız” diyen Dr. Güven Özdemir, “Bunun yerine aralıklı bölgesel yağışlar yerini alıyor. Bu sefer geçen yıllara göre farklı şeyler yaşıyoruz. Sonbahar başladı ama pek de güz mevsimi tadında değil. Bundan sonra da olmayacak gibi görünüyor. Ekim ayı da şimdilik eylülden pek farklı olmayacak gibi duruyor. Zaman zaman mevsim normallerinde zaman zaman da mevsim normallerinin üzerinde olacağına kesin gözüyle bakabiliriz” şeklinde konuştu.

Ülkemizde deniz suyu sıcaklıkları da küresel ortalamaya benzer şekilde seyrediyor. Bu durum hava koşullarını nasıl etkiliyor? Bu soruma Dr. Güven Özdemir “İnsan faaliyetleri, atmosferdeki itici etkilerin artmasına ve hızla yayılmasına yol açarak okyanus ve denizlerin ısınmasına ve asitlenmesine neden oluyor. Bu ısınma, hava akımlarında sıcaklık, rüzgâr, yağış ve basınç değişikliklerine yol açıyor” cevabını verdi. Dr. Güven Özdemir, şöyle devam etti: “Ekosistemdeki değişimler, balık rekoltesinde azalmaya, ekosistemin kuzeye kaymasına ve tropikal iklimlerden gelen canlıların yerleşmesine neden oluyor. Ayrıca ormansızlaşma ve kuraklık, geri dönüşü olmayan bir sürecin başladığını gösteriyor. Sonuç olarak, meteorolojik kuraklık devam ediyor ve bu durum hidrolik kuraklığın da belirtilerini ortaya çıkarıyor. Maalesef göl, gölet, baraj ve nehirlerdeki su seviyeleri azalıyor, yeraltı suları kayboluyor ve obruklar meydana geliyor.”

Fotoğraflar: iStock