Soğuk hava sürecek mi? Prof. Dr. Şen'den önümüzdeki hafta için uyarı

Prof. Dr. Orhan Şen’in açıklamaları şu şekilde:

Baharı bekliyoruz hep beraber. Bir haftadır soğuk havanın etkisindeyiz, Batı’dan doğuya kadar. İç bölgelerde kar yağışı devam ediyor. Salı günü doğuda kar yağacak sonra ülkeyi terk ediyor. Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı devam edecek.

Dikkat edilmesi gereken husus Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde, Bolu, Kastamonu’da kar yağışı devam edecek, Batı Karadeniz’in deniz kısmında ise yoğun sağanak yağış olacak. Başka nerede var aşırı yağışlar? Doğu’da Ağrı, Kars bölgesinde yağışlar var.



ÇARŞAMBA GÜNÜ GERİ GELİYOR



Konya’da otobüsü deviren rüzgar gibi Doğu Anadolu’da da kuvvetli rüzgar var. Batı bölgelerinde yağış geçti, bir tek Sakarya bölgesinde yağış var. Çarşamba gününe kadar yağış yok. Çarşamba günü batıdan itibaren gök gürültülü sağanak yağışları tekrar göreceğiz, çok etkili olacak mı ona bakacağız. İç bölgelerde kar yağışı devam ediyor, Çarşamba’dan itibaren de yağışlar var. İstanbul bugün 12 derece, Salı günü 18 dereceyi bulacak, Çarşamba yağışla birlikte düşecek. İç kesimlerde zirai don olabilir.

Atmosferde değişimler çok hızlı ama bir sonraki hafta ısınma ile bahar başlıyor.

DOĞU ANADOLU'DA 4 İLDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, aralıklı yağmur, sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşeceği bölgede rüzgar, güney ve doğudan orta, zaman zaman kuvvetli, Van Gölü'nde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş'ta 16, Van'da 15, Bitlis ve Hakkari'de 11 derece olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba gazı zehirlenmesi, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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