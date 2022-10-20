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Soğuk hava haberleri balon çıktı

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Istanbul
Soğuk hava haberleri balon çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 07:00

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyada yayılan “Hafta sonu dondurucu soğuk geliyor” söylentisinin doğru olmadığını söyledi.

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Sosyal medya ve bazı internet sitelerinde İstanbul’da ve bazı kesimlerde hava sıcaklıklarının hızla düşeceği, ekim ayı soğuk rekoru kırılacağı ve İstanbul’da buzlanmaların olabileceği haberleri çıktı. Buna inanan birçok vatandaş hafta sonu programını iptal etti.

'İTİBAR ETMEYİN'

CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Uzman olmayan kişiler akla ziyan açıklamalar yapıyor. Çakma uzmanların görüşlerine itibar etmeyin. Halkı yanlış bilgilendirerek suç işliyorlar. Tahsili bile olmayan kişiler hava tahmininde bulunuyor” dedi.

Prof. Dr. Orhan Şen iddiaların tersine havaların hafta sonu ısınacağını belirterek şunları söyledi: “Sıcaklık İstanbul’da perşembe cuma 1-2 derece düşecek. Cuma 16 dereceye düşebilir. Ancak cumartesi, pazar hava ısınıyor. Cumartesi-pazar 18-20 derece görünüyor. Önümüzdeki 3-4 gün yağış da görünmüyor. Anadolu’da da 3-4 derecelik bir azalma olacak ama mevsim ortalamaları civarında kalacak. Hafta sonu batıdan başlayarak havalar ısınıyor. Cumartesi, pazar, pazartesi Marmara, Ege ve Akdeniz’de sıcaklıklar ortalamaların üzerine çıkıyor.”

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Istanbul

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