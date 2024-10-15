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Soğuk hava geliyor: Donacağız! Ne kadar sürecek? Bu yıl kar ne zaman yağacak?

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak Uyarısı
Soğuk hava geliyor: Donacağız Ne kadar sürecek Bu yıl kar ne zaman yağacak
İsmail SARI
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 10:28

Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar yerini soğuk havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülkenin çeşitli bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Peki bir anda soğuyacak olan hava ne kadar sürecek? Kasım ayında kar bekleniyor mu? Kış tam anlamıyla ne zaman başlayacak? Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, hurriyet.com.tr’ye anlattı.

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Yurt genelinde mevsim normallerinde devam eden sıcaklıklar, artık yerini soğuk havaya bırakmaya başladı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Bingöl ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde de iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Uzmanlar ise bu hafta sonuna dikkat çekiyor. Ülke genelinde Balkanlar’dan oldukça soğuk sayılabilecek bir hava dalgası bekleniyor. 

* Peki bir anda soğuyacak olan hava ne kadar sürecek? 
* Kasım ayında kar bekleniyor mu?

Soğuk hava geliyor: Donacağız Ne kadar sürecek Bu yıl kar ne zaman yağacak

Fotoğraf: Meteoroloji Genel Müdürlüğü

EKİM AYININ İLK YARISI KURAK GEÇTİ ARTIK SOĞUKLAR GELİYOR

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğum İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, “Yapraklar yavaş yavaş sararıp dökülmeye başladı, bu da sonbaharın geldiğini gösteriyor. Ekim ayının ilk yarısı kurak geçti, ancak ikinci yarısında yer yer serin ve yağışlı havalar bekliyoruz. Karadeniz ve Balkanlar üzerinden gelen soğuk sistemin 20 Ekim’e kadar etkili olacağını söyleyebilirim” dedi.

Beklenen soğuk havanın yüksek kesimlerde kar yağışı yapma olasılığının olduğunu da belirten Dr. Özdemir, “Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde alçak basınç derinleşerek Doğu Karadeniz’de ve yüksek kesimlerde yoğun etkisini gösterecek” ifadelerini kullandı.

Soğuk hava geliyor: Donacağız Ne kadar sürecek Bu yıl kar ne zaman yağacak


KASIM AYI EKİME GÖRE DAHA SOĞUK OLACAK

Dr. Güven Özdemir, kasım ayının ekime göre daha yağışlı ve soğuk geçme olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Ancak, kasım ayının ilk haftasında pastırma sıcaklarının etkili olabileceğini de ekledi. Genel olarak kış mevsiminin ise 29 Ekim’den itibaren başlayacağının altını çizdi.

Soğuk hava geliyor: Donacağız Ne kadar sürecek Bu yıl kar ne zaman yağacak


BU YIL KAR ETKİLİ OLACAK MI?

Bu yıl La Nina’nın etkisiyle kış mevsiminin yağışlı geçeceğine dikkat çeken Dr. Özdemir, “Kutuplar ve Sibirya’dan gelecek soğuk hava kütleleri ile denizlerin sıcak olması, zaman zaman etkili kar yağışlarına yol açabilir. Bu kar yağışları, yeraltı sularımızı artırarak göl, baraj ve nehirlerimize olumlu katkılar sağlayacaktır. Ancak, eski kış mevsimlerinde olduğu gibi sürekli ve kalıcı kar yağışları beklemek doğru olmaz; muhtemelen kısa süreli ve yerde kalma süresi az olan kar yağışları alacağız” şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: DHA

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak Uyarısı

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