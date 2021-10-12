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Soğuk hava dalgası geliyor... Prof. Dr. Orhan Şen'den uyarı: Perşembe gününe dikkat

#Meteoroloji#Orhan Şen#Hava Durumu

Hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Yayınlanan rapora göre hava sıcaklığı 4 ila 6 derece azalacak. Detayları CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen anlattı. Şen, "Perşembe akşamı daha kuvvetli bir hava kütlesi geliyor, yağışlı hava kütlesi. O da gene Batı bölgelerimizden başlayacak etkili bir şekilde. Biraz da sel riski yüksek bir hava kütlesi gelecek." ifadelerini kullandı.

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CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Yağışlı bir hava kütlesi girdi batıdan itibaren. Trakya'da, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, İzmir ve Muğla yani Bodrum, Marmaris dahil olmak üzere Antalya'nın batısına kadar kuvvetli yağışlar var. Biraz önce İstanbul'da gök gürültüsü başladı, güney ilçelerde yağmur başladı.

Gök gürültülü bir yağış göreceğiz burada. Batı bölgelerimizde... Ege, İç Ege'de, Karadeniz bölgesinde Sinop'tan batısına Marmara bölgesi ve Akdeniz bölgesinin batısı... Bu bölgelerde etkili olacak.

Şimdiye kadar yağmur almayan, neredeyse 3-4 aydır yağmur almayan Muğla, Denizli buralarda da yağış olacak. Bu güzel bir haber.

Bodrum - Marmaris civarlarında rüzgar kuvvetli. Ara sıra fırtına şeklinde esecek gibi görünüyor. Ve oralarda gök gürültülü sağanak yağışlar var. Yani yıldırım, dolu, her ihtimal olacak. Oradakilerin biraz tedbir almaları lazım denizde veya karada.

İstanbul'da bugün bu saatlerde başladı yağmur. Gece biraz daha hızlanacak, artacak gök gürültülü sağanak yağış olarak. Yarın sıcaklıklar 5-6 derece düşecek kuzey bölgelerde. Yani bugün 22 derece ise 17 dereceye falan düşecek İstanbul'da. O yüzden giyimimize kuşamımıza dikkat etmemiz gerekecek.

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"PERŞEMBE GÜNÜ DAHA KUVVETLİ BİR HAVA KÜTLESİ GELİYOR"

Sonraki günlere baktığımızda bu yağışlı hava kütlesinden sonra perşembe akşamı daha kuvvetli bir hava kütlesi geliyor, yağışlı hava kütlesi. O da gene Batı bölgelerimizden başlayacak etkili bir şekilde. Biraz da sel riski yüksek bir hava kütlesi gelecek. Nerede etkili olacak? Perşembe akşam saatlerinden itibaren cuma-cumartesi neredeyse Türkiye'nin güney bölgeleri hariç diğer bölgelerde yağış alacak.

Yaz boyunca Doğu Karadeniz hep yağış aldı, bir haftadır yağış yok. Ve sıcaklık da bugün orada 27 dereceye falan çıkan bir sıcaklık var. Ancak haftanın ilerleyen günlerinde orada da yağış başlayacak.

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#Meteoroloji#Orhan Şen#Hava Durumu