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Soğuk algınlığı şikayeti ile tedaviye alınan hemşire hayatını kaybetti

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#Minecan Tek#Amasya#Soğuk Algınlığı
Soğuk algınlığı şikayeti ile tedaviye alınan hemşire hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 14:29

Amasya’da, soğuk algınlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören hemşire Minecan Tek (32) hayatını kaybetti. 4 yıllık hemşire Tek’in cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Iğdır'a gönderildi.

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Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Koroner Yoğun Bakım Servisinde görev yapan Minecan Tek, 6 Şubat günü soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Soğuk algınlığı şikayeti ile tedaviye alınan hemşire hayatını kaybetti

Tedavisinin ardından evinde dinlenen Tek, 9 Şubat günü solunum güçlüğü şikayeti ile tekrar hastaneye geldi. Minecan Tek, kalp yetmezliğinin oluşması ile yoğun bakım servisine alındı. Durumu ağırlaşan Minecan Tek, bu sabah yaşamını yitirdi.

Soğuk algınlığı şikayeti ile tedaviye alınan hemşire hayatını kaybetti

İlk görev yeri Amasya olan 4 yıllık hemşire Minecan Tek için çalıştığı hastanede tören düzenlendi. Törene İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Volkan Taşova, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, annesi, yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı. Düzenlenen törenin ardından Minecan Tek’in cenazesi, memleketi Iğdır’a gönderildi.

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Soğuk algınlığı şikayeti ile tedaviye alınan hemşire hayatını kaybetti

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#Minecan Tek#Amasya#Soğuk Algınlığı

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