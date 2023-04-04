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Soğan soyulurken yaşarıyor gözler

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#Faik Öztrak#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu
Soğan soyulurken yaşarıyor gözler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 07:00

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK sonrası basın toplantısı düzenledi.

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CHP Bözcüsü Faik Öztrak, özetle şunları söyledi:

(Seccade tartışması) “Genel Başkanımız, yaşanan olay nedeniyle samimi üzüntüsünü de ifade etti. Bugün bu ülkede kıymanın kilosu 300 lirayı aşmış. Tek bir soğanın fiyatı 11 lirayı geçmiş. Ramazan pidesi 18 lira olmuş. Zam, zulüm almış yürümüş. Kul hakkı çatır çatır yenmiş. Bunlara cevap veren yok. İnsanın aklına ister istemez şu dizeler geliyor; ‘Bir soğan soyulurken yaşarıyor da gözler. Hazine soyulurken aldırmıyor yüzsüzler.’”

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan saldırıyla ilgili de CHP Sözcüsü, “Bu sıkılan mermilerin azmettiricisi bellidir. Millet İttifakı olarak bizim kimseden korkumuz yok.” dedi.

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#Faik Öztrak#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu

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