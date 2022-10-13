Şoförün darp ettiği doktor şikayetçi oldu! Görüntüye tepki yağdı

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Olay, dün 17.30 sıralarında Pazartekke durağında bulunan 34 YN 7475 plakalı otobüste yaşandı. İddiaya göre doktor Baki B., otobüse bindi ve aracın Cevizlibağ durağından geçip geçmediğini sordu ancak şoför cevap vermedi. Yerine oturan Baki B. başka bir vatandaşın da durak bilgisi sorduğunu ancak şoförün cevap vermediğini görünce bu duruma tepki gösterdi.

Baki B. yaşanan tartışmayı cep telefonu ile kaydetmeye başlarken sürücü ise koltuğundan kalkarak yolcunun üzerine yürüdü. Baki B.'nin cep telefonu ile kayıt yaptığını gören otobüs şoförü öfkelenerek yolcuya vurmaya başladı.

Otobüsten inen Baki B. darp raporu alarak sürücüden şikayetçi oldu. O anlar darp edilen yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İETT: SERTİFİKASI İPTAL EDİLDİ

İETT de şoförle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Yolcuya yönelik kaba davranışta bulunan Özel Halk Otobüsü şoförünün sertifikası iptal edilmiş; şoför, toplu taşıma araçlarını kullanmaktan men edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.